В Братске отметят Троицу в музее «Ангарская деревня» 8 июня

8 июня в музее «Ангарская деревня» в Братске состоится празднование Троицы, начало в 12:00. Гостей ждет знакомство с историей и традициями праздника, украшенные деревенские усадьбы, колокольный звон, крестный ход и молебен в Михайло-Архангельской церкви.