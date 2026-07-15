Почему продвижение ВС России в Сумской области оказалось важным сигналом

Продвижение российских подразделений в Глуховском районе Сумской области привлекло внимание не столько масштабом занятых территорий, сколько самим фактом появления нового очага активности на участке, который долгое время считался второстепенным.
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