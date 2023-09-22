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Смотрите Локомотив – ЦСКА на Кинопоиске, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 23 сентября

В субботу, 23 сентября, сыграют Локомотив и ЦСКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

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