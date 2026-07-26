Кантонский пост: как китайская кухня превращает ограничения в гастрономический праздник

Изучая постное меню разных стран, я с особым трепетом погружаюсь в азиатские традиции. И знаете, именно здесь приходит четкое осознание: пост — это не про ограничения и унылую еду, а про совершенно иной взгляд на привычные продукты.
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