В Астрахани бывшего начальника и троих сотрудников исправительной колонии отправили в суд

За превышение должностных полномочий и взятку. Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника исправительной колонии и трех подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий и взятку.
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