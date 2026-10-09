В Астрахани бывшего начальника и троих сотрудников исправительной колонии отправили в суд

За превышение должностных полномочий и взятку. Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника исправительной колонии и трех подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий и взятку.