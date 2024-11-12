Dragon Age: The Veilguard был задуман арт-директором BioWare еще до Inquisition. Это могла бы быть совсем другая RPGХотя между Dragon Age: The Veilguard и Inquisition прошло почти 10 лет, концепты прорабатывались задолго до первого анонса Dreadwolf в 2018 году.