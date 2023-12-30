158 ракет и дронов обрушились на объекты ВСУ за 18 часов

Высокоточные удары по украинской инфраструктуре 29 декабря стали самыми массированными с начала СВО. Издание Al-Jazeera пишет, что было запущено не менее 158 ракет и ударных беспилотников, а военные цели были расположены во всех крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепропетровске.