Военные материалы
ГЛАВНАЯВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные материалы

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    По ,,СТАНИСЛАВСКОМУ,, -- НЕ- ВЕ - РЮ  , одно лишь  БЛА БЛА БЛА  в сторону  НАГЛОСАКСКИХ  НЕДОНОСКОВ  и  НЕ БОЛЕЕ ....!!!Британия ответит ...
  • Mikhail Stepanov
    Правильно думаете, шавки! Вопрос только один - нужны ли вы?Воссоединение Рос...
  • Сергей Oблезов
    Брехня! Снова разнесём Берлин! Исправим ошибки дедов и отцов, зло надо стирать с лица земли полностью!Планы СВО изменил...

158 ракет и дронов обрушились на объекты ВСУ за 18 часов

158 ракет и дронов обрушились на объекты ВСУ за 18 часов

Высокоточные удары по украинской инфраструктуре 29 декабря стали самыми массированными с начала СВО. Издание Al-Jazeera пишет, что было запущено не менее 158 ракет и ударных беспилотников, а военные цели были расположены во всех крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепропетровске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх