158 ракет и дронов обрушились на объекты ВСУ за 18 часов

Высокоточные удары по украинской инфраструктуре 29 декабря стали самыми массированными с начала СВО. Издание Al-Jazeera пишет, что было запущено не менее 158 ракет и ударных беспилотников, а военные цели были расположены во всех крупнейших городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепропетровске.
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