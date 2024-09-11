Эксперт заявил, что дебаты Трампа и Харрис завершились вничью

По словам Дудакова, политики полтора часа бранились друг с другом Политолог Малек Дудаков в беседе с RT оценил дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые прошли 10 сентября.
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