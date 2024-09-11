НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Надо по каплям выдавливать развлекательный дух КВН  из ТиВи.Звезда КВН назвал...
  • Валентина Литвяк
    Выбор из того что было. Прямо сказать, выбор без выбора.Сергей Боярский: ...
  • Искандер
    Какое значение имеет для россиян (не считая Тарасовой), когда захоронят (перезахоронят?) "конькобеженцев", слинявших ...Тарасова осталась...

Эксперт заявил, что дебаты Трампа и Харрис завершились вничью

Эксперт заявил, что дебаты Трампа и Харрис завершились вничью

По словам Дудакова, политики полтора часа бранились друг с другом Политолог Малек Дудаков в беседе с RT оценил дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые прошли 10 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх