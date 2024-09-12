На рынке сохраняется глобальная тенденция вниз

По традиции с новостей!Возможно ставка останется на 18%. Это конечно хорошо для рынка, но может иметь краткосрочный позитив, ведь в глобальном плане ничего не меняется, а с учетом окончания лета (обычно инфляция летом замедляется), и с приходом осени-зимы — перспектива роста последней вскоре снова вернуться! Но еще раз повторю, гадать бессмысленно - надо ждать фактов! «Бумажный» рынокВечером «прилетели» новости.