Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

На рынке сохраняется глобальная тенденция вниз

На рынке сохраняется глобальная тенденция вниз

По традиции с новостей!Возможно ставка останется на 18%. Это конечно хорошо для рынка, но может иметь краткосрочный позитив, ведь в глобальном плане ничего не меняется, а с учетом окончания лета (обычно инфляция летом замедляется), и с приходом осени-зимы — перспектива роста последней вскоре снова вернуться! Но еще раз повторю, гадать бессмысленно - надо ждать фактов! «Бумажный» рынокВечером «прилетели» новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх