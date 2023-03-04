В ЛНР заявили об отсутствии серых зон между российскими и украинскими силами под Кременной

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что серых зон практически не осталось между позициями российских войск и подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Донбассе, передает ТАСС.