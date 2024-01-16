На тулячку завели уголовное дело о мошенничестве за обман жительницы Москвы

В Тульской области работница компании помогла жительнице Москвы оформить в собственность земельный участок, забрав себе деньги за услугу и выдав поддельную справку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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