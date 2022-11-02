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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Как убрать растяжки на груди

Возникновение растяжек на груди приводит к расстройству любую женщину. Не смотря на то, что растяжки не причиняют никаких болевых ощущений и вреда, но, тем не менее, они доставляют массу неудобств и могут привести к возникновению комплексов.

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