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Построят быстрее: музей тайги появится в Уссурийске уже в 2022 году

Построят быстрее: музей тайги появится в Уссурийске уже в 2022 году

Открытие уникальной экспозиции запланировано на 2022 год — в Год тигра по китайскому календарю. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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