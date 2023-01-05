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Джикия о критике от ветеранов «Спартака»: «Им тоже хочется кушать. Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване»

Георгий Джикия рассказал, как воспринимает критику со стороны ветеранов «Спартака». – Игрокам и тренерам «Спартака» часто достается от ветеранов – как ты относишься к критике Ловчева, Мостового, Гаврилова и других ветеранов? – Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них – совсем другие.

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