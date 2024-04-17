«Мне запретили плакать над живым ребенком»: история женщины, которой провели кесарево на 28-й неделе

Когда Майе было 22 года, она узнала, что беременна. Сначала врачи напугали, что у малышки может быть синдром Дауна, а потом без объяснения причин отправили будущую маму на кесарево сечение, хотя срок был совсем маленький – 28 недель, в то время как обычно дети рождаются на 38–40-й неделе.