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«Дом их сожжён ими самими…»

«Дом их сожжён ими самими…»

На вопрос об отношении к релокантам философ Василий Розанов ответил еще  100 лет назад Владимир Малышев    В России сегодня не утихают бурные споры о том, как следует относиться к тем, кто после начала Специальной военной операции на Украине сбежал из страны, и о том, следует ли пускать этих перебежчиков обратно.

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Комментарии
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Александр
Неглупый человек был.
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12 час.
Jolie
100 лет прошло, а проблемы те же!(
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9 час.
Jolie
“Дом” их сожжен ими самими. Сожжен ими в сердце своем. Нет у них “родной земли”. Нет им ни жизни, ни могилы в проклятой “отреченной” земле. Отреклись — пусть отречение будет полным», — полагал Василий Розанов. Но ведь так и сегодня! Предателям не может быть прощения. Измена Родине — это преступление без срока давности. (с) согласна и для меня без вариантов.
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9 час.

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