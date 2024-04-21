«Дом их сожжён ими самими…»

Jolie

“Дом” их сожжен ими самими. Сожжен ими в сердце своем. Нет у них “родной земли”. Нет им ни жизни, ни могилы в проклятой “отреченной” земле. Отреклись — пусть отречение будет полным», — полагал Василий Розанов. Но ведь так и сегодня! Предателям не может быть прощения. Измена Родине — это преступление без срока давности. (с) согласна и для меня без вариантов.