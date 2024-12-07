Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +14°, пасмурно• Севастополь: +13°, пасмурно• Ялта: +12°, дождь• Алушта: 11°, пасмурно• Евпатория: +12°, пасмурно• Саки: +13°, пасмурно• Бахчисарай: +14°, пасмурно• Джанкой: +9°, пасмурно• Судак: +12°, дождь• Феодосия: +12°, пасм.
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