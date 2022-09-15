В Приморском крае военнослужащие подразделений РХБ защиты отработали задачи по маскировке колонны военной техники

В Приморском крае военнослужащие подразделений РХБ защиты отработали задачи по маскировке колонны военной техники

Специалисты аэрозольного подразделения отработали задачи по маскировке перемещения колонны военной техники, применив машины постановки аэрозольных завес ТДА-3.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх