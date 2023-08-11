Начато служебное расследование в отношении другого врача за неуважение к пациентке

Руководство Детской городской клинической больницы им. Валентина Игнатенко инициировало служебное расследование после того, как женщина, мать трехлетней девочки, страдающей аутизмом, пожаловалась в социальных сетях на плохое обращение врача.
Руководство Детской городской клинической больницы им. Валентина Игнатенко инициировало служебное расследование после того, как женщина, мать трехлетней девочки, страдающей аутизмом, пожаловалась в социальных сетях на плохое обращение врача.
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