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Российские военные взяли Макеевку, печально известную казнями безоружных: главное о спецоперации

Российские военные взяли Макеевку, печально известную казнями безоружных: главное о спецоперации

ВС РФ поразили скопление солдат и техники ВСУ в Харьковской области. Фото: Министерство обороны Украины В Луганской Народной Республике российские войска взяли под контроль село Макеевка, печально известное тем, что в 2022 году там были казнены 12 российских военнослужащих, которые сдались в плен без оружия.

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