В Восточном военном округе завершились сборы с резервистами

Резервисты совершенствовали свои навыки во владении стреловым оружием, в этот раз они выполняли упражнения контрольных стрельб со сменой огневой позиции.
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