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Сара Фергюсон возвращается в Великобританию после семи месяцев вдали от публики

Сара Фергюсон возвращается в Великобританию после нескольких месяцев жизни за пределами страны. Как стало известно, бывшая герцогиня Йоркская вернётся в Англию в ближайшие дни — всего через несколько дней после приезда принца Гарри и Меган Маркл.

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