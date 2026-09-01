Сара Фергюсон возвращается в Великобританию после семи месяцев вдали от публики

Сара Фергюсон возвращается в Великобританию после нескольких месяцев жизни за пределами страны. Как стало известно, бывшая герцогиня Йоркская вернётся в Англию в ближайшие дни — всего через несколько дней после приезда принца Гарри и Меган Маркл.
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