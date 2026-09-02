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Как ориентироваться в юридическом «минном поле»: руководство по лицензированию и предусмотренным санкциями Великобритании, ЕС и США изъятиям

В продолжение моего предыдущего анализа статьи 23 Закона о санкциях и противодействии отмыванию денежных средств 2018 года (Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 / SAMLA), крайне важно обратить внимание на практические механизмы, доступные физическим и юридическим лицам во все более сложной системе международных санкций: заявки на получение лицензий и изъятия из санкционных ограничений.

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