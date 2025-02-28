«Русский балет» - армии России!

Сегодня на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе Московский областной государственный академический театр «Русский балет» представит спектакль-дивертисмент для участников СВО и членов их семей.
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