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В ПАСЕ захотели проверить легитимность президентства Путина

В ПАСЕ захотели проверить легитимность президентства Путина

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерены проверить легитимность текущего президентского срока Владимира Путина, заявил в своем Tlegram-канале член украинской делегации Алексей Гончаренко, предоставив документ, где сам же и подписался.

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