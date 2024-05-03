Эрдоган заявил о готовности к западной критике за прекращение торговли с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приняла меры предосторожности в торговле, чтобы заставить Израиль выполнить решение Международного уголовного суда о прекращении огня и направить в Газу больший объем гуманитарной помощи, отметив, что Анкару не пугает угроза возмездия от Запада за это решение, пишет 3 мая Daily Sabah.