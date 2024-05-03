ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Климов
    Мне добавят 610рубВ Госдуме напомни...
  • Евгений Бут
    Большая прибавка! От 1 до 3 т₽,В Госдуме напомни...
  • Валентин Щербаков
    Вот интересно, как еще долго этот басмач и продажный партнёр будет пудрить мозги нашему ВВП....Путин провел теле...

Эрдоган заявил о готовности к западной критике за прекращение торговли с Израилем

Эрдоган заявил о готовности к западной критике за прекращение торговли с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приняла меры предосторожности в торговле, чтобы заставить Израиль выполнить решение Международного уголовного суда о прекращении огня и направить в Газу больший объем гуманитарной помощи, отметив, что Анкару не пугает угроза возмездия от Запада за это решение, пишет 3 мая Daily Sabah.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх