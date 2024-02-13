В Усть -Лабинске будут судить мотоциклиста за пьяное смертельное ДТП с пассажиром

В Усть -Лабинске будут судить мотоциклиста за пьяное смертельное ДТП с пассажиромПрокуратура Усть-Лабинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя.
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