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В Усть -Лабинске будут судить мотоциклиста за пьяное смертельное ДТП с пассажиром

В Усть -Лабинске будут судить мотоциклиста за пьяное смертельное ДТП с пассажиром

В Усть -Лабинске будут судить мотоциклиста за пьяное смертельное ДТП с пассажиромПрокуратура Усть-Лабинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя.

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