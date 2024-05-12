Путин уволил Шойгу с поста министра обороны

Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев, занимавший этот пост с мая 2008 года, указом президента РФ освобожден с должности «в связи с переходом на другую работу».
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