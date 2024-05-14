Жительница Чувашской Республики поблагодарила старшего следователя отдела по расследованию ДТП за профессионализм и ответственное отношение к делу

В МВД по Чувашской Республике поступило благодарственного письмо от жительницы города Чебоксары в адрес старшего следователя отдела по расследованию ДТП Следственного управления МВД по региону подполковника юстиции Зверева Михаила Васильевича.
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