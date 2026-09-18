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Crusoe привлекла $3,9 млрд и достигла оценки $30,9 млрд

Crusoe привлекла $3,9 млрд и достигла оценки $30,9 млрд

AI-инфраструктурная компания Crusoe сообщила о привлечении $3,9 млрд в новом раунде Series F. После сделки оценка компании достигла $30,9 млрд.

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