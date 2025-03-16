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Парламентская газета

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Более 100 тыс. человек приняло участие в протестах в Белграде

Более 100 тыс. человек приняло участие в протестах в Белграде

Участие в массовых антиправительственных протестах в Белграде 15 марта приняло около 107 тысяч человек.

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Андрей Шишинов
&quot;Несмотря на утверждение властей страны о выполнении всех требований студентов, протестные акции лишь набирают обороты.&quot;                                                                                                                                                                                         Помнится как -то был такой президент незалежной по фамилии януковощ. Он тоже выполнял требования протестующих. Теперь живёт под Ростовом в России.
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