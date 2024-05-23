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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили технику и склады ВСУ на южно-донецком направлении

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили технику и склады ВСУ на южно-донецком направлении

Скриншот видео Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили обнаруженные разведкой в глубине обороны ВСУ бронетехнику и склады со снарядами противника на южно-донецком направлении спецоперации РФ.

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