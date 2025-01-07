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Политика как она есть

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McDonald’s собирется вернуться в Россию, пишет Telegram-канал «Москва сейчас»

McDonald’s собирется вернуться в Россию, пишет Telegram-канал «Москва сейчас»

McDonald’s, похоже, собирается вернуться в Россию. Похоже, что запасы идейности исчерпаны, ценности оказались не такими уж и ценными, ну а главное, что уж там скрывать – начальство меняется! Видимо, Трамп не собирается карать гигантов типа «Макдака» за работу на российском рынке.

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Комментарии
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Алексей Шар
Пусть даже не думают возвращаться. Буржуи проклятые, у которых цель превратить Русских в свиней, которые должны жрать их блевотину и ещё за это платить.
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3 час.
Светлана Петрова
Они хотят обогащаться за наш счет, а мы создаем для этого условия, в обратку все? а как же слова о патриотизме? выкупили назад?
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2 час.
Алекс Сэм
Что в McDonald&#39;s, что во вкусно и точка как бы не наелся через час хочется кушать ещё. Поэтому в эту харчевню захожу только кофе попить. Так что как-то пофиг как она будет называться и кто ей будет владеть.
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2 час.

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