McDonald’s собирется вернуться в Россию, пишет Telegram-канал «Москва сейчас»

Алексей Шар Пусть даже не думают возвращаться. Буржуи проклятые, у которых цель превратить Русских в свиней, которые должны жрать их блевотину и ещё за это платить.

Светлана Петрова Они хотят обогащаться за наш счет, а мы создаем для этого условия, в обратку все? а как же слова о патриотизме? выкупили назад?