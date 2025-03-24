Haval представил новый доступный кроссовер: он стоит дешевле «Весты» и расходует меньше литра на 100 км

В Китае начались предпродажи нового подключаемого гибридного кроссовера Haval Xiaolong Max. Автомобиль предложен в Поднебесной в пяти комплектациях и стоит от 138 800 до 176 800 юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,62–2,06 млн рублей.
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