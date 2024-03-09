Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в Наро-Фоминске

Для женщин из Наро-Фоминска прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Артисты центрального дворца культуры «Звезда» исполнили любимые песни и творческие номера для представительниц прекрасного пола.
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