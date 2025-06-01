По слухам, скоро ожидается презентация обновлённой разработки ремейка Princ...

По слухам, скоро ожидается презентация обновлённой разработки ремейка Prince of Persia Sands of TimeПо словам инсайдера, в ближайшее время состоится полноценная презентация перезапущенной разработки ремейка Prince of Persia Sands of Time, возможно, во время Summer Game Fest.
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