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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новичок «Хоукс» Кингстон Флемингс: «Игра не кажется слишком быстрой. Да и с интеллектуальной точки зрения не сильно отличается»

8-й номер драфта-2026 защитник Кингстон Флемингс провел дебютные игры за «Хоукс» в рамках Летней лиги.

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