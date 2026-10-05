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Названы регионы России, где мужчины охотнее помогают партнершам с деликатными покупками

Названы регионы России, где мужчины охотнее помогают партнершам с деликатными покупками

В Краснодарском крае 78,8% участников опроса считают допустимой покупку мужчиной средств женской гигиены по просьбе партнёрши, даже если это вызывает неловкость.

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