Названы регионы России, где мужчины охотнее помогают партнершам с деликатными покупками

В Краснодарском крае 78,8% участников опроса считают допустимой покупку мужчиной средств женской гигиены по просьбе партнёрши, даже если это вызывает неловкость.
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