Россисйкие военные нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе

Поражены объекты портовой инфраструктуры.ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по порту в Чёрном море, который использовался для перевалки военных грузов.
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