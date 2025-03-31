Названо главное требование короля Карла III, состояние которого ухудшается с каждым днем

На прошлой неделе возникли тревожные слухи о здоровье короля Карла III. Несмотря на то, что представители Букингемского дворца заверили, что с британским монархом все в полном порядке, медики рекомендовали Карлу III отменить ряд запланированных мероприятий.
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