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Газета.ру

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Помощник Трампа Чунг: города США могли оказаться под угрозой из-за Ирана

Помощник Трампа Чунг: города США могли оказаться под угрозой из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп, заявляя об атаке на Лос-Анджелес и Сан-Диего, имел в виду то, эти города могли быть уничтожены, если бы Вашингтон не начал войну с Ираном.

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