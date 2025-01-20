Россия и Зимбабве подписали соглашение в области здравоохранения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его коллега из Зимбабве Дуглас Момбешор в понедельник, 20 января, провели встречу, в ходе которой подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.