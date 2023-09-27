Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Люси Иванова

( показывают нам отнюдь НЕ ТО ЧТО МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ, А ТО, ЧТО ЗАСТАВЛЯЮТ ИХ ПОКАЗЫВАТЬ их тайные и явные руководители и владельцы). Всё в точку. Уже от этих "шоу" и шуток " ниже пояса" блевать охота. Вот потом всякие "пугачевы, и т.п." и называют народ быдлом, потому , что то , что они нам преподносят, " культуру" в их понимании, только быдлу и может нравиться.