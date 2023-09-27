СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Вот и бандеросволочь вылезла из апомойкиТанком по красным...
  • Владимир Алтайцев
    Слова  эти к Тютчеву не имеют никакого отношения. Прежде  чем приводить их здесь, неплохо  бы  назвать истинного авто...Танком по красным...
  • Vladimir Soukhatchev
    Твой белезный подзащитный был без наручников и задержан, а не арестован. А не защищался, похоже, потому, что Прекрасн...«Побил и правильн...

Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Елена Мурзина Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Люси Иванова
( показывают нам отнюдь НЕ ТО ЧТО МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ, А ТО, ЧТО ЗАСТАВЛЯЮТ ИХ ПОКАЗЫВАТЬ их тайные и явные руководители и владельцы).   Всё в точку.  Уже от этих &quot;шоу&quot;  и шуток &quot; ниже пояса&quot;  блевать охота.  Вот потом всякие &quot;пугачевы, и т.п.&quot;  и называют народ быдлом, потому , что то , что они нам преподносят, &quot; культуру&quot; в их понимании, только быдлу и может нравиться.
Ответить
7 час.
L
LT
Точно. А трансляцию ведёт клятое нато
Ответить
6 час.
alik3456 Джексон
А кто смотрит первый и второй канал? НТВ , так это вообще ментовской и бандитский канал , обучают и тех и других как надо жить...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх