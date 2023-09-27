Елена Мурзина Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов).
Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию
Комментарии
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Люси Иванова
( показывают нам отнюдь НЕ ТО ЧТО МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ, А ТО, ЧТО ЗАСТАВЛЯЮТ ИХ ПОКАЗЫВАТЬ их тайные и явные руководители и владельцы). Всё в точку. Уже от этих "шоу" и шуток " ниже пояса" блевать охота. Вот потом всякие "пугачевы, и т.п." и называют народ быдлом, потому , что то , что они нам преподносят, " культуру" в их понимании, только быдлу и может нравиться.
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7 час.
L
LT
Точно. А трансляцию ведёт клятое нато
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6 час.
alik3456 Джексон
А кто смотрит первый и второй канал? НТВ , так это вообще ментовской и бандитский канал , обучают и тех и других как надо жить...
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1 час.
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