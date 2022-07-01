Popcaketv

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Брехня! Она в Латвии!«На днях видели в...
  • testorrZ
    смешная бабулька))) Т.е. в марте из школы съебаться - это нормально? а в сентябре надо идти в школу?)))))Нам тоже есть, чт...
  • Лена Балашова
    Ложь и бред сивой кобылы. Так и Москву опордонить можно. Да и в Питере много дворов-колодцев неухоженных, стоит тольк...Топ-5 городов Зол...

«Максим ее творчески изувечил и продолжает удерживать», — Данко рассказал, почему Примадонна не выходит на связь из Израиля

«Максим ее творчески изувечил и продолжает удерживать», — Данко рассказал, почему Примадонна не выходит на связь из Израиля

Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой до сих пор находится на пике хайпа. Из-за их скандального вылета в Израиль публика не перестает говорить о возможном будущем звезд и о том, почему они решили повести себя по отношению к родине именно так.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх