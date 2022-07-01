«Максим ее творчески изувечил и продолжает удерживать», — Данко рассказал, почему Примадонна не выходит на связь из Израиля

Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой до сих пор находится на пике хайпа. Из-за их скандального вылета в Израиль публика не перестает говорить о возможном будущем звезд и о том, почему они решили повести себя по отношению к родине именно так.
Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой до сих пор находится на пике хайпа. Из-за их скандального вылета в Израиль публика не перестает говорить о возможном будущем звезд и о том, почему они решили повести себя по отношению к родине именно так.
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