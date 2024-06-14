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Политолог Дудчак назвал имя того, кто может стать следующим президентом Украины

Политолог Дудчак назвал имя того, кто может стать следующим президентом Украины

Александр Дудчак назвал Андрея Ермака одним из главных кандидатов в президенты "Незалежной"РИА Новости опубликовали статью Михаила Каткова, в которой он пишет, что ключевые решения на Украине, судя по всему, принимает не Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.

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