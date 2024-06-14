Александр Дудчак назвал Андрея Ермака одним из главных кандидатов в президенты "Незалежной"РИА Новости опубликовали статью Михаила Каткова, в которой он пишет, что ключевые решения на Украине, судя по всему, принимает не Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.
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