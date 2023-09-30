Русские случайно засекли тот самый комплекс, способный обойти ПВО РФ. Ждать не стали – к месту вылетели "Калибры"

Пожары в порту неприятелей уже потушили, но траурные настроения у населения никуда не делись. Там сгорело главное достояние их современного ВПК – ракетный комплекс «Нептун».
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