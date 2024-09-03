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Украинский паралимпиец Литвиненко оскорбил россиянина Торсунова после поражения

Украинский паралимпиец Литвиненко оскорбил россиянина Торсунова после поражения

Украинский паралимпиец Александр Литвиненко проиграл россиянину Евгению Торсунову в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже, а после соревнований назвал его "недоразумением" и заявил, что россиянин поддерживает СВО.

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