Украинский паралимпиец Литвиненко оскорбил россиянина Торсунова после поражения

Украинский паралимпиец Александр Литвиненко проиграл россиянину Евгению Торсунову в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже, а после соревнований назвал его "недоразумением" и заявил, что россиянин поддерживает СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии