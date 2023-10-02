В зоне проведения СВО военнослужащим вручили решения о предоставлении жилищных субсидий

Решения на выделение субсидий военнослужащим вручили заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Валерий Абраменков.
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