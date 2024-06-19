Антирейтинг колбас: что стоит знать потребителям? Ольга ВайленкоРоскачество недавно опубликовало результаты шокирующего исследования, раскрывающего нарушения в различных видах колбасы, которые делают их непригодными для потребления, несмотря на их популярность среди потребителей, предупреждают журналисты сайта pronedra.
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