Антирейтинг колбас: что стоит знать потребителям? Ольга ВайленкоРоскачество недавно опубликовало результаты шокирующего исследования, раскрывающего нарушения в различных видах колбасы, которые делают их непригодными для потребления, несмотря на их популярность среди потребителей, предупреждают журналисты сайта pronedra.