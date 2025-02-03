Польша потребовала разобрать «Северные потоки» раз и навсегда. Немцы зыркнули глазами, но промолчали

«В Германии не спешат банкротить компанию-оператора „Потоков“. Явно надеются на что-то хорошее» Михаил Зубов Фото: DPA/TASS Материал комментируют: Игорь Юшков Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять, даже когда Москва и Киев достигнут мирного соглашения.